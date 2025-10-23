İSTANBUL 22°C / 18°C
  Kızı ve arkadaşı da oradaymış! Güllü'nün kamera karşısındaki son görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Kızı ve arkadaşı da oradaymış! Güllü'nün kamera karşısındaki son görüntüleri ortaya çıktı

Yalova'da 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün, son şarkısı 'Eylül Zamanı'nın klip çekimlerinden özel görüntüler gün yüzüne çıktı.

İHA23 Ekim 2025 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Kızı ve arkadaşı da oradaymış! Güllü'nün kamera karşısındaki son görüntüleri ortaya çıktı
ABONE OL

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmen ünlü sanatçı Güllü'nün "Eylül Zamanı" adlı şarkısı klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un 14 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da "Eylül Zamanı" adlı şarkısına çektiği klibin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde klibin çekim aşamaları kaydedildi.

Öte yandan kamera arkası görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve Sultan Nur Ulu da görülüyor.

