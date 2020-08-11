İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2416
  • EURO
    8,5496
  • ALTIN
    462.821
  • BIST100
    1100.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı 80 hektar sahada havadan mücadele
Güncel

Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı 80 hektar sahada havadan mücadele

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliğinde Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

IHA11 Ağustos 2020 Salı 12:21 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:21
ABONE OL

Ormanlık alanda yaprakları yiyen kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile mücadele, biyoinsektisit ilaç olan Bacillus Thuringiensis ile yapılan ilaçlama çalışması ile sürüyor. Gryocopter hava aracı ile yapılan mücadele çalışması İnegöl Yenice Dostum Tesislerinde Domaniç Orman İşletme Şefi Mücahit Keskin tarafından takip edilirken, havadan uçuş gözlemlemesi Kocayayla Orman Deposundan Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç ve beraberindeki ekip ile gerçekleştirildi.

Gryocopter hava aracında bulunan püskürtme aparatı ile kayın ağaçlarına yapılan ilaçlama çalışması, Domaniç İnegöl sınırında bulunan Kocayayla mevkiinde 80 hektar sahada uygulandı. Yüzde 50 ‘si su, yüzde 50 ‘si ilaç karışımlı 150 litre Bacillus Thuringiensis, Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı püskürtülürken, ilacın ağaç yapraklarına kadar indiği gözlemlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ormanları gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak ve ormanların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de yerden araçlarla püskürtme yöntemi ile ilaçlama çalışması yapılacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.