İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9427
  • EURO
    6,5961
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    113329
Güncel

Kızılay 25 milyona ‘iyilik’ ulaştıracak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık “2019’da 22 milyon 300 bin kişiye ulaştık. 2020 yılında hizmetlerimizi 25 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 

26.12.2019  01:22 - Güncelleme: 26.12.2019  01:22

Türk Kızılayı, 2019 yılında 22 milyon 300 bin kişiye yardım ulaştırırken, 2020 yılında hizmetlerini 25 milyon kişiye taşımayı hedefliyor. Kızılay, 2020 yılında Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği ve Eğitim Seferberliği başlatacak. Kızılay’ın gelecek yıl bağış hedefi ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. İstanbul´da düzenlenen toplantıda 2019 yılında yürütülen Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri noktasında gelinen aşamayı anlatan Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “2018 yılında 21 milyon 200 bin kişiye milletimizin bize emanet ettiği bağışlarla yardım ulaştırmıştık. 2019 yılında bu rakam 22 milyon 300 binlere ulaştı.  2020 yılında da hizmetlerimizi 25 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Kınık, Kızılay’a bu yıl 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı yapıldığını gelecek yıl hedefin  2 milyon 932 bin ünite olduğunu belirtti. Kınık, 2 milyon 471 bin kişi bağış yaparken gelecek yıl bu hedefin ise 2 milyon 749 bin 280 kişi olacağını söyledi. Genel Başkan Kınık, bu yıl 828 milyon 669 bin TL Kızılay’a bağış yapılırken gelecek yıl ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendiğine vurgu yaptı.

AFET YÖNETİMİNE ODAKLANACAĞIZ 

Kızılay’ın ana faaliyetlerinin başında afete müdahale geldiğini belirten Kınık şunları söyledi: “2020 yılında odaklanacağımız alandan birisi de toplum temelli afet yönetimi. Bu iki çalışma için afetlere hazır bir Türkiye, afetlere hazır bir toplum için müdahale kapasitemizi ve hazırlık kapasitemizi artırıyoruz.  Mevcut kapasitemiz yaklaşık 16 bin 500 palettir. Buna bir bu kadar daha ekliyoruz. Yaklaşık 32 bin palet kapasiteye erişiyoruz. İki tane yurt dışında depolama kapasitemiz olacak. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğeri de Gürcistan´da olacak. Yaklaşık 200 bin kişilik barınma kapasitemiz aynı anda ülkede 200 bin kişiyi barındıracak kapasitemizi şu anda mevcut tutuyoruz. Buna 75 bin kişilik modüler barınma ünitesi eklenecek.” Kızılay olarak faaliyetlerin önemli bir bölümünü de yurt dışında yapılan çalışmaların oluşturduğunu belirten Kınık, “Milli bayrağımız ile Kızılay hilalimizi birlikte dalgalandırmak bize onur veriyor. 2019 yılında 71 ülkede çalıştık ve 7.9 milyon kişiye yardım ulaştırdık. 2020 yılında hedefimiz 81 ülkede 8.5 milyon kişiye milletimizin emanetlerini ulaştırmak. 2011 yılından günümüze kadar yurt içindeki misafir kardeşlerimize çadırdan, battaniyeye, hijyen malzemesinden kıyafete kadar 296 milyon liralık yardım ulaştırdık. Suriye içine söz konusu süre içinde yaklaşık 50 bin TIR´lık yardım ulaştırdık. Sınır ötesine yaptığımız yardımlar 5 milyar 780 milyon lirayı geçti” diye konuştu.

Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Dev proje ilk gaz akışı için hazır
Dev proje ilk gaz akışı için hazır

Dev proje ilk gaz akışı için hazır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.