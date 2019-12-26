Kızılay 25 milyona ‘iyilik’ ulaştıracak

26.12.2019 01:22 - Güncelleme: 26.12.2019 01:22

Türk Kızılayı, 2019 yılında 22 milyon 300 bin kişiye yardım ulaştırırken, 2020 yılında hizmetlerini 25 milyon kişiye taşımayı hedefliyor. Kızılay, 2020 yılında Toplum Temelli Afet Yönetim Seferberliği ve Eğitim Seferberliği başlatacak. Kızılay’ın gelecek yıl bağış hedefi ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. İstanbul´da düzenlenen toplantıda 2019 yılında yürütülen Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri noktasında gelinen aşamayı anlatan Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “2018 yılında 21 milyon 200 bin kişiye milletimizin bize emanet ettiği bağışlarla yardım ulaştırmıştık. 2019 yılında bu rakam 22 milyon 300 binlere ulaştı. 2020 yılında da hizmetlerimizi 25 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Kınık, Kızılay’a bu yıl 2 milyon 800 bin ünite kan bağışı yapıldığını gelecek yıl hedefin 2 milyon 932 bin ünite olduğunu belirtti. Kınık, 2 milyon 471 bin kişi bağış yaparken gelecek yıl bu hedefin ise 2 milyon 749 bin 280 kişi olacağını söyledi. Genel Başkan Kınık, bu yıl 828 milyon 669 bin TL Kızılay’a bağış yapılırken gelecek yıl ise 1 milyar 200 milyon 450 bin TL olarak belirlendiğine vurgu yaptı.

AFET YÖNETİMİNE ODAKLANACAĞIZ

Kızılay’ın ana faaliyetlerinin başında afete müdahale geldiğini belirten Kınık şunları söyledi: “2020 yılında odaklanacağımız alandan birisi de toplum temelli afet yönetimi. Bu iki çalışma için afetlere hazır bir Türkiye, afetlere hazır bir toplum için müdahale kapasitemizi ve hazırlık kapasitemizi artırıyoruz. Mevcut kapasitemiz yaklaşık 16 bin 500 palettir. Buna bir bu kadar daha ekliyoruz. Yaklaşık 32 bin palet kapasiteye erişiyoruz. İki tane yurt dışında depolama kapasitemiz olacak. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğeri de Gürcistan´da olacak. Yaklaşık 200 bin kişilik barınma kapasitemiz aynı anda ülkede 200 bin kişiyi barındıracak kapasitemizi şu anda mevcut tutuyoruz. Buna 75 bin kişilik modüler barınma ünitesi eklenecek.” Kızılay olarak faaliyetlerin önemli bir bölümünü de yurt dışında yapılan çalışmaların oluşturduğunu belirten Kınık, “Milli bayrağımız ile Kızılay hilalimizi birlikte dalgalandırmak bize onur veriyor. 2019 yılında 71 ülkede çalıştık ve 7.9 milyon kişiye yardım ulaştırdık. 2020 yılında hedefimiz 81 ülkede 8.5 milyon kişiye milletimizin emanetlerini ulaştırmak. 2011 yılından günümüze kadar yurt içindeki misafir kardeşlerimize çadırdan, battaniyeye, hijyen malzemesinden kıyafete kadar 296 milyon liralık yardım ulaştırdık. Suriye içine söz konusu süre içinde yaklaşık 50 bin TIR´lık yardım ulaştırdık. Sınır ötesine yaptığımız yardımlar 5 milyar 780 milyon lirayı geçti” diye konuştu.