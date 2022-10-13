Kızılay personel alımı ilanı yayımlandı. Kurum; Satın alma, idari işler, lojistik, Mali işler sorumlusu, insan kaynakları, Psikolog, Türkçe eğitmeni ve tercüman gibi pozisyonlarda istihdam etmek personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay iş başvurusunda bulunacak adaylarda KPSS şartı aranmıyor. Peki Kızılay, 9 bin maaşla personel alımı ne zaman? Kızılay iş başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri

KIZILAY, 9 BİN MAAŞLA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kızılay'a 141 personel memur alımı iş başvuruları başladı, başvuru ekranı açıldı. Başvurular, 20.10.2022 tarihinde sona eriyor. İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi, 2022 – 2025 (36 Ay) tarihleri arasında sürecek. Bu süre boyunca işe alınan personel memur, istihdam edilmeye devam edilecek. Kızılay iş başvurusunda bulunacak adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay'da çalışmak üzere başvuruda bulunabilmek için , https://toplummerkezi.kizilay.org.tr ve www.reedglobal.com.tr adresinden ilana tıklayın.

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü'nde proje süresince istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak olup, aday görüşmeleri REED Özel İstihdam Bürosu LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmeler Kızılay'ın ihtiyacına, personelin performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecek.

Kızılay'da personel alımı yapılacak pozisyonlar ise şu şekilde;

Kalite yöneticisi

Satın alma ve idari işler yöneticisi

Sosyoekonomik güçlendirme sektör uzmanı

İletişim sorumlusu

İnsan kaynakları sorumlusu

Mali işler sorumlusu

Raporlama sorumlusu

Safeguard sorumlusu

Sosyoekonomik güçlendirme proje sorumlusu

Bütçe ve raporlama asistanı

Toplum merkezi yöneticisi

Sosyoekonomik güçlendirme sorumlusu

Sosyal etki uzmanı

Psikolog

Satın alma ve lojistik asistanı

Sosyoekonomik güçlendirme asistanı

Türkçe eğitmeni

Tercüman

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kızılay iş başvurusunda aranan nitelikler şu şekilde:

Üniversiteden Maliye, Muhasebe, İşletme bölümlerinden lisans derecesinde olan olmak,

SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (FI)

İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın,

Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, İsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, *İş takibi ve dokümantasyon hazırlama ile raporlama konusunda başarılı,

Tercihen askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için)

Office programlarını iyi derecede kullanabilen ( Excel,Word,Power Point),

Özellikle excel'i çok iyi derecede kullanabilen tercih sebebidir

Finans departmanında çalışmış olan ve iki yıl tecrübeye sahip olan kişiler olmak.

SMMM belgesi olan ve tercihen araç kullanabilen kişiler başvuru yapabilmektedir.