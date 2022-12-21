Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ‘Neşet Ertaş' ile açılıyor

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor. Ölümünün 10. Yılında Neşet Ertaş anısına düzenlenen festival boyunca beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa Film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.

"NEŞET ERTAŞ ANISINA" FİLM GÖSTERİMİ VE PANEL

Festival açılışı ise Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun Neşet Ertaş anısına yaptığı "Ah Yalan Dünyada" isimli belgesel gösterimi ile yapılacak. Gösterimin ardından düzenlenecek panelde Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, yakın arkadaşı Bayram Bilge Tokel ve Atalay Taşdiken, Festival Başkanı Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde konuşmacı olacak. 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'da Atlas 1948 Sineması'nda başlayacak etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.

KIZILAY BİR YAPIMA "İNSANİ BAKIŞ ÖDÜLÜ" VERECEK

Festivalde bu yıl ilk kez, 'İnsani Bakış' belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından 'İnsani Bakış Ödülü' verilecek. Ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. En iyi film ödülü 30 bin TL, özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. İnsani Bakış Belgesel seçkisinde yer alan filme 15 bin TL değerinde 'İnsani Bakış' ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü ise bu yıl 30 bin TL değerinde olacak. "40 Yıllık Hatır" seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülü takdim edilecek. Festival kapsamında Onur Ödülü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan'a ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran, dostlukla sevgimizi kazanan Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin'e verilecek.

EN İYİ FİLM İÇİN 15 YAPIM YARIŞIYOR

Avrupa yakasında Atlas Sineması, Artizan Sanat, Beyoğlu Akademi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Anadolu yakasında ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek festivalin Kısa Film Yarışma Seçkisinde Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.