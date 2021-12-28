İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2021 Salı / 24 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,8022
  • EURO
    13,4206
  • ALTIN
    688.671
  • BIST100
    1888.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızılay gönüllüleri kolları sıvadı, hastanede kitaplık oluşturdu
Güncel

Kızılay gönüllüleri kolları sıvadı, hastanede kitaplık oluşturdu

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri, Şırnak Devlet Hastanesinde kitaplık oluşturdu. Refakatçilerden Gülsün Gül, Türk Kızılay kadın gönüllülerine bu güzel uygulama için teşekkür etti.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:03 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:03
ABONE OL

Türk Kızılay Şırnak Kadın Birimi Başkanı Nazlı Altürk, gazetecilere, refakatçilerin boş vakitlerini okuyarak değerlendirmesi için hastanede kitaplık oluşturduklarını söyledi.

Hastanede kitaplık kurarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Altürk, "Servislerde, polikliniklerde ve bekleme salonunda kitaplık yaptık. Hayırseverlerden, gönüllerden topladığımız ve satın aldığımız kitapları raflara yerleştirdik. Hastaneye gelenler, çocuklarıyla kitap okuyabilir. Böylece buradaki zamanlarını daha verimli geçirmiş olacaklar." dedi.

Kızılay gönüllüsü Gamze Yorulmaz da amaçlarının hastanede bekleyen kişilerin boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Refakatçilerden Gülsün Gül, Türk Kızılay kadın gönüllülerine bu güzel uygulama için teşekkür etti.

Bekleme salonunda kitap okuduğunu ifade eden Gül, "Bu bizim için çok iyi oldu. Bu sayede boş zamanlarımızı daha verimli geçirebiliriz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.