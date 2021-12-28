Kızılay gönüllüleri kolları sıvadı, hastanede kitaplık oluşturdu

AA 28 Aralık 2021 Salı 12:03 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:03

Türk Kızılay Şırnak Kadın Birimi Başkanı Nazlı Altürk, gazetecilere, refakatçilerin boş vakitlerini okuyarak değerlendirmesi için hastanede kitaplık oluşturduklarını söyledi.

Hastanede kitaplık kurarak farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Altürk, "Servislerde, polikliniklerde ve bekleme salonunda kitaplık yaptık. Hayırseverlerden, gönüllerden topladığımız ve satın aldığımız kitapları raflara yerleştirdik. Hastaneye gelenler, çocuklarıyla kitap okuyabilir. Böylece buradaki zamanlarını daha verimli geçirmiş olacaklar." dedi.

Kızılay gönüllüsü Gamze Yorulmaz da amaçlarının hastanede bekleyen kişilerin boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Refakatçilerden Gülsün Gül, Türk Kızılay kadın gönüllülerine bu güzel uygulama için teşekkür etti.

Bekleme salonunda kitap okuduğunu ifade eden Gül, "Bu bizim için çok iyi oldu. Bu sayede boş zamanlarımızı daha verimli geçirebiliriz." diye konuştu.