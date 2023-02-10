Kızılay: Günlük bağışımızın 7 katı fazla kan aldık

Ekşi, Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi'nde "asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremde yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Ülkenin yüzyılın felaketini yaşadığını dile getiren Ekşi, devletin tüm kamu kuruluşları gibi Türk Kızılayın da afetin ilk gününden itibaren sahada olduğunu söyledi.

Sahada muazzam bir çalışma olduğunu, afet koordinasyonu konusunda Türkiye'nin sahadaki operasyonel gücünü bir kez daha gördüklerini anlatan Ekşi, "Ancak afet bölgesi 110 kilometrekarelik bir alan. Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir alan yerle yeksan olmuş. Aşağı yukarı 65 bin bağımsız birim, konuttan söz ediyoruz. Enkaz ve yaralıların transferi ile ilgili muhteşem bir çalışma var. AFAD'ımızın 25 bin insan kaynağıyla çöken binalar üzerinde bu operasyonları yapması takdire şayan." diye konuştu.

- "GÜNLÜK 3 MİLYON 650 BİN KİŞİNİN BESLENME İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"



Ekşi, Kızılay olarak bölgede 3 bin 600'ü profesyonel olmak üzere 17 bin personelle sahada olduklarını işaret ederek şunları kaydetti:

"73 ikram aracımız var. Vatandaşların yaralarını sarmak için çay, çorba ve sıcak malzemeleri kendilerine tevdi ediyoruz. 10 ilimizin tamamında aktif şekilde 29 mobil mutfağımız var. Bölgede 3 mobil fırın, 5 aşevimiz ve 21 sahra mutfağımızı kurmuş durumdayız. Toplamda 374 araçla Kızılay ailesi olarak bu yaraları sarmak için mücadele ediyoruz."

Depremden etkilenen 13 milyon civarında insanın olduğunu anımsatan Ekşi, sadece Türk Kızılay olarak günlük 3 milyon 650 bin kişinin sıcak yemek ve beslenme ihtiyacını düzenli olarak karşıladıklarını ve bu sayının gün geçtikçe arttığını söyledi.

- "GÜNLÜK BAĞIŞIMIZIN 7 KATI FAZLA KAN ALDIK"



Ekşi, İstanbul'dan bölgeye 600 tır yardım ve 55 milyon lira olarak nakit kaynağı transfer ettiklerini vurgulayarak "Hesaplara baktığımda 'Amca, 7 lira 15 kuruş son paramı gönderiyorum.' diyen bir genç kardeşimiz var. O her daim günlümüzde. Toplumun her kesiminden birleştiren milli ruhla seferberlik anlayışına katılan milletimize teşekkür ediyoruz. Bu büyüklükte ardışık 2 deprem yeryüzünde yok. Bu çok farklı bir deprem olarak bilim dünyası tarafından da ifade ediliyor." dedi.

Kan çağrılarına yoğun şekilde karşılık verenlere teşekkür eden Ekşi "Günlük Türkiye genelinde 10 bin ünite kan ihtiyacımız var. Şu anda kan stoklarımız dolu. Günlük bağışımızın 7 katı fazla kan aldık. Vatandaşlarımız bu konuda gereğini fazlasıyla yaptılar. Vatandaşlarımıza çağrımız, kan ihtiyacı sürekli bir ihtiyaç, 72 bin yaralımız var. Bu kan alım noktalarına vatandaşlarımızı davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.