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Kızılay, Kahramanmaraş'ta okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor: Öğrencilerimizin güvenliği önceliğimizdir

Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ta okulların afet ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Kızılay, Kahramanmaraş'ta okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor: Öğrencilerimizin güvenliği önceliğimizdir
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Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezince yürütülen "Okulumda Kızılay Var" projesi kapsamında afetlere karşı güvenlik ihtiyaçları belirlenen Baydemirli Ortaokulu'nun eksikleri giderildi ve malzemelerin kurulumu yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, tüm okulların afet ve acil durumlara hazırlıklı hale gelmesinin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda Baydemirli Ortaokulu'nda gerçekleştirdiğimiz bu kurulum çalışmaları ile olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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