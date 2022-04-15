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Güncel

'Kızılay Niğde Butik', ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 2 yıl önce açılan 'Kızılay Niğde Butik', ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunmaya devam ediyor. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, butikte gazetecilere, yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.

AA15 Nisan 2022 Cuma 10:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 10:12
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Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, butikte gazetecilere, yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.

Salgın sonrası da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımın süreceğini belirten Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bir öğrencinin baştan ayağa kıyafetini veriyoruz ve bunu her dönem yapıyoruz. Öğrenciler, kendi öğrenci işlerine başvuruyor. Rektörlükten liste halinde bize geliyor. Öğrencimizin ihtiyaç sahibi olması yeterli, direkt Kızılay'a da başvuru yapabilirler. Mont, kazak, gömlek, pantolon ve ayakkabı gibi giysiler mevcut. Ürünlerimiz sıfır ve markalı. Bunları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencilere ücretsiz veriyoruz. Firmalardan bize bağış olarak geliyor, biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."

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