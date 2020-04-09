Kızılay sağlıkçılara koruyucu set, pandemi hastalarına ise hijyen paketi hazırladı

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:33

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, Türk Kızılay'a yılda 2,5 milyon insanın yardımda bulunduğunu, koronavirüs salgını sürecinde de hayırseverlerin Türk Kızılay'ı yalnız bırakmadığını anlattı.

Koronavirüs salgını sürecinde de "Bu Hilal Seninle Var" kampanyasının gerek bireysel gerekse de kurumsal bağışlarla destek gördüğünü belirten Kınık, "Bu yıl yaşanan biyolojik afetten sonra Kızılay olarak uluslararası operasyonlarımızı büyük oranda minimize ettik. Elimizdeki bütün kaynakları ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine bu anlamda seferber ettik." dedi.

Bu ay ramazanın başlayacağını hatırlatan Kınık, "Bundan sonraki süreçte özellikle yoksul vatandaşlarımızın, komşularımızın, akrabalarımızın hatırını sormamız gerekiyor. Ramazan iklimine giriyoruz, dolayısıyla zekatlarımızı, fitrelerimizi, gıda kolilerimizi bu insanlarımıza ulaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 10 BİN SAĞLIK ÇALIŞANINA "KORUYUCU SET" DAĞITILACAK



Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sağlık personellerine yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Kınık, şöyle konuştu:

"Sağlık personelinin korunması için nitelikli maske FFP2 ve P3, tulum, gözlük, eldiven, el dezenfektanı gibi tam bir koruyucu seti önümüzdeki haftalarda 10 bin sağlık çalışanımıza, özellikle yoğun bakımlarda çalışan ve ekonomik anlamda desteğe ihtiyaç duyan üniversite hastanelerimizde kullanılmak üzere dağıtacağız. Bu çerçevede de Coca-Cola Kızılay'a 1,5 milyon dolarlık bir bağışta bulundu. Hem yoksul vatandaşlarımızın gıda desteğinin sağlanması, hem de sağlık personelimizin bu anlamda korunması noktasında dağıtılacak."

- PANDEMİ HASTANESİNDE YATAN VATANDAŞLARA HİJYEN PAKETİ HAZIRLANDI



Pandemi hastanelerinde yatan hastalara yönelik de hijyen paketi hazırladıklarına dikkati çeken Kınık, "Bu insanlarımız hastaneye hazırlıksız geliyorlar ve birden izolasyona alınıyorlar, aileleriyle irtibatları da çok kolay olmuyor." dedi.

Kınık, bu hastalar için de 50 bin hijyen paketi hazırladıklarını belirterek, "Bu hijyen paketlerinden, havlusundan şampuanına, iç çamaşırından pijamasına kadar bu anlamda da dağıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin ülkece dayanışma ile aşılabileceğini kaydeden Kınık, şunları söyledi:

"Bu büyük bir savaş. Ülke genelinde de şu anda sürüyor. Dayanışma gerekiyor. Gerçekten bütün hayatı durduran, bütün akışımızı, bütün planlarımızı altüst eden bir biyolojik afetle karşı karşıyayız. Bunun üstesinden ancak milletçe el birliği yaparak gelebiliriz. Devletimizin, özellikle de Sağlık Bakanlığımızın önermiş olduğu tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor. Kızılay olarak bizler de bu tedbirlerin vatandaşımıza ulaştırılması noktasında çaba içerisindeyiz. Şu an 35 bin Kızılay çalışanı ve gönüllüsü sahada. 81 ilimizde 950 küsur ilçemizde insanımıza ulaşmaya çalışıyor."

Kınık, bugüne kadar 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan 350 bin vatandaşa yardım eli uzattıklarını sözlerine ekledi.