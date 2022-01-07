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Kızılay'dan 50 öğrenciye bot ve mont

Türk Kızılay Kepsut Temsilciliği, ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 19:01 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 19:02
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Türk Kızılay Kepsut Temsilciliği ile Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında ilçe genelinde 50 öğrenciye botları ve montları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kepsut temsilciliği koordinatörü Kadir Aktaş öğrencilerimize, içlerinde bot, mont, kazak, pantolon gibi giyim ürünleri olmak üzere 6 parça kıyafet hazırlandığını ifade etti. Aktaş Kızılay gönüllüleri ile birlikte, okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bu kıyafetlerin teslim edildiğini kaydetti.

  • Türk Kızılay Kepsut Temsilciliği
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