Kızılay'dan büyük kalplere madalya

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki “Büyük Kalpler Buluşuyor” törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ile sanat ve iş dünyasından çok davetli katıldı.

Törende konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Kızılay bugün insani yardımda bir dünya markasıdır. Titiz bir çalışmayla 2020-2030 stratejimizi belirledik. Öncelikle yoksulluk ve küresel açlıkla mücadele edeceğiz” dedi.

Gecede 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi. Madalya takdiminin ardından Türk Kızılay’ı tanıtım filmi izlendi.

Aralarında TürkMedya’nın da yer aldığı sosyal bilinci yüksek firmaların desteğiyle hazırlanan ‘Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu’ gecede sergilendi. Koleksiyonda bulunan eserler ünlü müzayedeci Turgay Artam eşliğinde salonda açık arttırmayla satışa sunuldu.

TÜRKMEDYA’YA ÖDÜL

TürkMedya Kurumsal İletişim Müdürü Selin Sırer, Kızılay Hilal-i Ahmer Platin Plaketi’ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın elinden aldı.