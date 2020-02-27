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Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı

Türk Kızılay'ı Adilcevaz şubesi tarafından ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

DHA27 Şubat 2020 Perşembe10:22 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:22

Türk Kızılay’ı Adilcevaz şubesi, 'Çocuklar üşümesin kampanyası' kapsamında ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Türk Kızılay’ı Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, bu yıl kış mevsiminin sert geçtiğini belirterek, “Şube olarak isteğimiz üzerine Adilcevaz’daki ihtiyaç sahibi öğrenciler geçtiğimiz ocak ayında okul idaresi tarafından tespit edildi. Bugün Adilcevaz’da 300 öğrenciye mont, atkı, bere ve çorap yardımında bulunduk. Öğrencilerimiz çok zor şartlarda eğitim görüyor. Türk Kızılay’ı tarafından yapılan yardımlar sayesinde öğrencilerimiz artık üşümeyecek. Kızılay olarak ihtiyaç duyan her insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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