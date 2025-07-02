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Kızılay'dan yangınlardan etkilenen vatandaşlara kumanya desteği

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle yangından etkilenen vatandaşlara 5 günde 288 bin kişilik kumanya desteği verdi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
Kızılay'dan yangınlardan etkilenen vatandaşlara kumanya desteği
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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, birçok noktada meydana gelen ve hava koşullarının etkisiyle hızla yayılan orman yangınlarına karşı mücadele aralıksız sürüyor.

Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki afet müdahale merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, 13 ildeki 18 noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı.

Orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlar için 5 günde 288 bin kişilik beslenme hizmeti sağlayan Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği Manisa'nın Akhisar ilçesi ve Hatay'ın Antakya ilçesi ile Bilecik ve Isparta Sütçüler'de bu desteği sürdürüyor.

Bu 4 ilde görevlendirilen 14 ikram ve müdahale aracıyla başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere yaklaşık 160 bin kişilik yardım ulaştırıldı.

Yangınla mücadele eden ekipleri ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılay, olası yangınlara karşı teyakkuz halinde çalışmayı sürdürüyor.

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