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Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını Gerede'ye sıçrarken, bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahale ettiği belirtildi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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