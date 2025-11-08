İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

Kızılcık Ormanı'nda göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

Sakarya'da düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, Afganistan uyruklu 24 göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan şoför S.Ç. tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edildi.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 21:03
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Doğu illerinden kente düzensiz göçmen taşıyacağı tespit edilen S.Ç'nin (29) kullandığı araç, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kızılcık Ormanı mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, S.Ç'ye 9 bin 267 lira idari para cezası verildi, kullandığı araca 15 gün süreyle trafikten men işlemi uygulandı.

İşlemleri tamamlanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

