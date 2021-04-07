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Kızıldeniz'de bulunan İran gemisinde patlama! Resmi doğrulama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı, dün Kızıl Deniz'de patlama meydana gelen İran bandıralı gemi Saviz için açıklama yaparak patlamayı doğruladı. Bakanlık Sözcüsü Saeed Hatibzade açıklamasında ölüm veya yaralanma olmadığını belirterek, “İran ticaret gemisi Saviz, Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen patlama nedeniyle hafif hasar gördü” ifadelerini kullandı.

DHA07 Nisan 2021 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 17:22
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Kızıl Deniz'de dün sabah patlama meydana gelen İran bandıralı Saviz gemisi hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hatibzade, "İran ticaret gemisi Saviz, Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de meydana gelen patlama nedeniyle hafif hasar gördü. Askeri olmayan Saviz gemisi, deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlara karşı koymak için Kızıldeniz bölgesi ve Aden Körfezi'nde konuşlanmıştı" dedi. Hatibzade ayrıca geminin durumuyla ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile iletişim kurulduğunu da belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hatibzade "Gemi pratikte İran'ın Kızıldeniz'deki lojistik istasyonu (teknik destek ve lojistik için) olarak hizmet verdi; bu nedenle, bu geminin özellikleri ve misyonu resmi olarak IMO'ya duyurulmuştu" dedi.

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