İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5708
  • EURO
    28,9948
  • ALTIN
    1618.84
  • BIST100
    8440.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu

Samsun Bafra ilçesi Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında kanlar içinde bir erkek cesedi bulan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu
ABONE OL

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak kenarında silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında otomobilin önünde yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldürülmüş olduğunu tespit etti.

Kimliğinin M.B. (33) olduğu belirlenen ceset, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.