Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak kenarında silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında otomobilin önünde yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldürülmüş olduğunu tespit etti.

Kimliğinin M.B. (33) olduğu belirlenen ceset, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.