Kızılırmak son yılların en kurak dönemini yaşıyor

IHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:06

Yaz aylarında beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları sebebiyle su seviyesinin düştüğü düşünülüyor. Balık tutmak için Kızılırmak’a gelen vatandaşlar su seviyesinin hiç olmadığı kadar azaldığını belirttiler.

Olta balıkçılığı yapan Yaşar Türkoğlu, “Yağış fazla olmadı bu yaz, kuraklık oldu. Balıklarda etkilendi. Balık tutuyoruz ama 3-4 tane. Gördüğünüz bu alanlar hep suydu, şimdi kara çıktı. 48 yaşındayım Ekim ayında bu şekil sıcaklık ilk defa görüyorum. Geçen sene bu zamanlar yağış vardı” dedi.

Olta balıkçılığı yapan Yunus Emre Kurum, kuraklığın etkisiyle suların çekildiğini belirterek, “Burası çok coşkulu akardı şimdi sular çekildi. Bu mevsimde bu hava şartları ilginç. Bizde vakit geçirmek amaçlı pazar günleri balık tutuyoruz ama balık çıkmıyor, balığı yıldırdılar. Kuraklığın ve yağış almamasının etkisinden dolayı sular çekildi” dedi.

