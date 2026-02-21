İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızılırmak taştı, Gemerek sular altında: Tarım arazileri göle döndü
Güncel

Kızılırmak taştı, Gemerek sular altında: Tarım arazileri göle döndü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde karların erimesi ve yağışların ardından Kızılırmak Nehri'nin taşması sonucu ekili tarım arazileri su altında kaldı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Kızılırmak taştı, Gemerek sular altında: Tarım arazileri göle döndü
ABONE OL

Gemerek ilçesinden geçen Kızılırmak, etkili olan yoğun yağış ve karların erimesinin ardından havzasından taştı.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çok sayıda tarım arazisi ve bazı yollar sular altında kaldı.

Taşkın özellikle nehir yatağına yakın ekili alanlarda etkili oldu.

Kırsal kesimde bazı yolların kapanması nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ramiz Ayten, "Yoğun yağışların ardından Kızılırmak'taki su seviyesi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı. Uzun zamandır böyle bir taşkın görmemiştik." dedi.

Taşkının etkili olduğu bölge dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, nehrin yatağından taşarak geniş bir alana yayılması ve tarım arazilerinde gölü andıran manzaralar oluşması yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.