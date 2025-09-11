İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2943
  • EURO
    48,3841
  • ALTIN
    4808.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızılırmak'a saplandı kaldı! Mahsur kalan tır için seferberlik
Güncel

Kızılırmak'a saplandı kaldı! Mahsur kalan tır için seferberlik

Kızılırmak Nehri yatağında kuma saplanan saman yüklü tır 2 gün sonra uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Kızılırmak'a saplandı kaldı! Mahsur kalan tır için seferberlik
ABONE OL

Lisani Karasu idaresindeki 34 TA 1123 plakalı tır, 9 Eylül'de Sivas'ın Hafik ilçesi Dışkapı köyünde Kızılırmak Nehri'nin sığ kısmından geçmeye çalışırken kum nedeniyle mahsur kaldı.

Kendi çabasıyla tırı kurtarmaya çalışan Karasu, başarılı olamayınca Dışkapı köyü muhtarı Nurettin Sonkur'dan yardım istedi.

Sivas Valiliği ve Hafik Kaymakamlığının devreye girmesiyle bölgeye özel bir şirketten gönderilen iş makineleri yardımıyla ırmakta mahsur kalan tır 2 gün sonra çıkarıldı.

Tır şoförü Karasu, AA muhabirine, ırmağın sığ kısmından geçmeye çalıştığı sırada aracının nehir yatağında kuma saplandığını söyledi. Karasu, aracını kurtaran yetkililere teşekkür etti.

Köy muhtarı Sonkur ise Durulmuş köyünden aldığı samanı tırına yükleyen Karasu'nun aracının Kızılırmak Nehri yatağında mahsur kaldığını belirtti.

Sonkur, uzun süren kurtarma çalışmaları sonucu tırı kurtaran yetkililere teşekkürlerini iletti.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.