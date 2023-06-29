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Kızılırmak'ta bayram günü facia: 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta sulara gömülen 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Kızılırmak'ta bayram günü facia: 3 çocuğun cesedine ulaşıldı
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Bahşılı ilçesinde Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M. (15) oynadıkları topun kaçtığı Kızılırmak'a girdi.

Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra sulara gömülüp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Kırıkkale Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu ulaşılan çocukların cesetleri, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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