Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, İl Jandarma, Adana Sualtı, Konya Sualtı, Türkuaz Doğa Sporları, İHH arama kurtarma, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri ile UMKE çalışanlarından oluşan 107 personelle yürütüldü.

Ekipler, Göçmen'in cesedini, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında Ebiç Mahallesi yakınındaki hidroelektrik santrali mazgallarına takılı buldu.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.