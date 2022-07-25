Kızılırmak'tan su içen aynı aileden 14 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aile bireyleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Tedavi altına alınan 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.