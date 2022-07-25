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Kızılırmak'tan su içen aynı aileden 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de Kızılırmak nehrinden su içtikten sonra zehirlenen aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aile bireyleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Tedavi altına alınan 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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