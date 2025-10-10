İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8472
  • EURO
    48,3901
  • ALTIN
    5346.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kızıltepe'de feci Kaza: Sulama tankeri 10 yaşındaki Hamza'yı hayattan kopardı
Güncel

Kızıltepe'de feci Kaza: Sulama tankeri 10 yaşındaki Hamza'yı hayattan kopardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir sulama tankerinin çarptığı 10 yaşındaki Hamza D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA10 Ekim 2025 Cuma 01:35 - Güncelleme:
Kızıltepe'de feci Kaza: Sulama tankeri 10 yaşındaki Hamza'yı hayattan kopardı
ABONE OL

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde, Hamza D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."

ÖNERİLEN VİDEO

Rus güçleri Drujkivka'ya saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.