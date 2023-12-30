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Kızını tabancayla öldüren yaşlı adam daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu

Trabzon'da bir kişi, kızını tabancayla öldürüp intihar etti.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
Kızını tabancayla öldüren yaşlı adam daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu
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Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Y.A, 52 yaşındaki kızı G.A'yı tabancayla ateş ederek öldürdü. Yaşlı adam daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, baba ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı.

Yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızını öldüren babanın intihar ettiği belirlendi.

Baba ve kızının cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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