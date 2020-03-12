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Güncel

Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

Diyarbakır'da yaşayan anne, kızının çaldığı öne sürülen 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü, kuyumcuya geri götürüp, teslim etti.

DHA12 Mart 2020 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:45
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Kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi. Kuyumcu da izin verdi. Ancak iddiaya göre, genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu.

Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Ardından da genç kıza ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.

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