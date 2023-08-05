İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

KKKA hastalığı Giresun'da can aldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç kız yaşamını yitirdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
KKKA hastalığı Giresun'da can aldı
ABONE OL

İlçeye bağlı Dereköy'de yaşayan Hilal T. (22) tarlada sırada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkardı.

Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle yakınlarınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilal T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden genç kızın KKKA pcr testinin pozitif olduğu bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.