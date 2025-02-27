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KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor: 879 milyar 344 milyon lira oldu

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 40 milyar 248 milyon lira azalarak 879 milyar 344 milyon liraya düştü.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor: 879 milyar 344 milyon lira oldu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 21 Şubat haftasında 27 milyar 377 milyon lira artarak 16 trilyon 663 milyar 541 milyon liradan, 16 trilyon 690 milyar 918 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 168 milyar 365 milyon lira artarak 19 trilyon 871 milyar 247 milyon liraya yükseldi.

- TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 93 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 21 Şubat itibarıyla 1 milyar 935 milyon lira artarak 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 531 milyar 604 milyon lirası konut, 68 milyar 380 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 492 milyar 874 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 11 milyar 456 milyon lira artarak 2 trilyon 373 milyar 931 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 azalışla 1 trilyon 875 milyar 300 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 673 milyar 913 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 201 milyar 387 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 799 milyon lira artışla 328 milyar 755 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 242 milyar 44 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 58 milyar 311 milyon lira artarak 3 trilyon 643 milyar 578 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen geçen hafta 40 milyar 248 milyon lira azalarak 879 milyar 344 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,43'ü oldu.

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