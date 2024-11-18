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KKTC: AB'yi Ada'daki iki devlet arasında diyalog ve işbirliğini tesis edici bir tutum sergilemeye davet ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki göstererek, Birliğin Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren ve devletlerin yetkisinde olan konularda herhangi bir görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını belirtti.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
KKTC: AB'yi Ada'daki iki devlet arasında diyalog ve işbirliğini tesis edici bir tutum sergilemeye davet ediyoruz
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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB tarafından yürütülen Deniz Mekansal Planlama Çalışmaları kapsamında Doğu Akdeniz bölgesine ilişkin birtakım haritalar yayımlandığı ifade edilerek, bu haritaların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hazırladığı "Ulusal Deniz Mekansal Planı" ile örtüştüğüne dikkat çekildi.

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AB'YE DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın kara suları ve kaynaklarında da eşit söz sahibi olduğu gerçeğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'yi Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi özden gelen haklarını tanımaya, Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafındaki hak ve çıkarlarını görmezden gelmeye son vermeye ve halihazırda ciddi sınamalardan geçmekte olan Doğu Akdeniz bölgesine yönelik faaliyetleriyle gerginliği daha da artırmak yerine Ada'daki iki devlet arasında diyalog ve işbirliğini tesis edici bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."

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Açıklamada, GKRY'nin sadece Kıbrıs Rum halkını temsil ettiği ve Kıbrıs'ın tamamını ilgilendiren konularda tek başına adım atma yetkisi bulunmadığı hatırlatılarak, "Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren ve devletlerin yetkisinde olan konularda herhangi bir görüş beyan etme yetkisi bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

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