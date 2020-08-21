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  • KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.
Güncel

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik. Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.

21 Ağustos 2020 Cuma 12:04 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:04
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