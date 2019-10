KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesinde her zaman Kıbrıs Türk'ü olarak yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuştur ve olacaktır.' dedi.