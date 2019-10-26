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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye'nin her zaman yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesinde her zaman Kıbrıs Türk'ü olarak yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuştur ve olacaktır.' dedi.

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Tatar, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" kapsamında geldiği Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Kaymakam Bülent Uygur'u makamında ziyaret etti.

Ardından kaymakamlık önünde başlayan festival kapsamındaki kortej yürüyüşüne katılan Tatar, Tokaçlı Mahallesi'nde düzenlenen zeytin hasadı etkinliğine iştirak etti.

Tatar, festivale katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ile zeytinyağı içti, zeytin fidanı dikti.

Daha sonra Altınözü Belediyesini ziyaret eden Tatar, burada Belediye Başkanı Rıfat Sarı'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Ersin Tatar, burada yaptığı açıklamada, ilçedeki zeytincilik faaliyetlerinin çok önemli bir şekilde yürütüldüğünü, zeytinin sağlık bakımından çok faydalı olduğunu belirten Tatar, Altınözü ilçesindeki zeytin festivalinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Hatay'a gelirken KKTC'den selam getirdiklerini aktaran Tatar, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesinde her zaman Kıbrıs Türk'ü olarak yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmuştur ve olacaktır. Dolayısıyla milletimizin bütünlüğü, gücü ve Doğu Akdeniz'deki bu önemli bölgede son yıllarda gelişen olaylarla birlikte Türkiye'mizin bizlerle beraber yaptığı çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede bir lider olarak yoluna devam edebilmesi, güçlenebilmesi bizim birlik ve beraberliğimizden geçmektedir. Dolayısıyla biz Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman bu duygularla yaşamımızı devam ettirmekteyiz."

- Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hükümetine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha şükranlarını sunan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son yaptığım değerlendirmelerde ilk kez dünyada Amerika ile Rusya'nın beraber hareket ettiği, onay verdikleri bir olay yaşanmış burada, bu da Türkiye'mizin gücünü ve büyüklüğünü göstermektedir. Doğru harekat, haliyle bölgede huzur, Türkiye'mizin güvenliği, huzuru ve barışı, bölge halkının huzuru yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de huzuru anlamındadır. Dolayısıyla onları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Başarılar diliyorum, ne mutlu bize ki hep birlikte buradayız ve Ne Mutlu Türk'üm diyene' diyorum."

Konuşmasının ardından Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Başbakan Tatar'a hediye takdim etti.

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