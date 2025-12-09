İSTANBUL 11°C / 7°C
KKTC Başbakanı hastaneye kaldırıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in dün evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak küçük çaplı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

9 Aralık 2025 Salı 12:45
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ünal Üstel'in, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul çalışmalarının ardından evine döndükten sonra rahatsızlandığı açıklandı.

Üstel'in daha önce geçirdiği bir ameliyata bağlı komplikasyon tespit edildiği kaydedilen açıklamada, KKTC Başbakanının küçük bir operasyon geçirdiği bildirildi. Operasyonun sorunsuz geçtiği ve Üstel'in sağlık durumunun stabil olduğu aktarılan açıklamada, "Herhangi bir risk, komplikasyonun devamı ya da endişe verici bulgu yoktur" denildi.

Başbakan Üstel'in bugün taburcu edilmesi ve görevine kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

