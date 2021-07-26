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KKTC Başbakanı Saner, Maraş'ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret etti

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maraş'ın askeri bölge olmaktan çıkarılan bölümünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28
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Başbakan Saner'e ziyaretinde KTBK Komutanı Tümgenerel Sezai Öztürk, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan eşlik etti.

Başbakan Saner, ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş'ın tümüyle ilgili toplam 337 mal sahibinin, Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) takas, tazminat veya iade koşullarıyla başvuruda bulunduğunu, son olarak askeri bölge kapsamından çıkarılan yüzde 3.5'lik alanla ilgili olarak ise 36 başvuru yapıldığını belirtti. Başbakan Saner, "TMK bu başvuruları AİHM kararları doğrultusunda değerlendirip sonuçlandıracak" dedi.

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