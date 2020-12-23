IHA 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:56

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ilk ziyaretini bugün Türkiye’ye yapacak. Saner’e Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek. Saner ve beraberindeki bakanlar ziyaret kapsamında ilk olarak başkent Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.

Ankara’daki görüşmede, korona virüs sonrası KKTC’de yaşanan ekonomik sorunlar ile Akdeniz’deki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başbakan Saner ve beraberindeki bakanların Ankara temaslarının ardından akşam saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor.