DHA 16 Ekim 2020 Cuma 11:47 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi’ne gitmesinin müjdeli bir haber anlamına geldiğini belirterek “İnşallah Akdeniz'de de buluşlar olacak. Bunu ümit ediyoruz” dedi. KKTC'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde açıklama yapan Tatar, vatandaşı sandığa çağırdı. Tatar "Gerçekten herkese kucak açan, bu ülkede istikrarı, Türkiye ile olan ilişkileri savunacak, dünyaya sesimizi en iyi şekilde duyuracak bir siyaset adamı olduğuma inanırım. Her geçen gün halkın büyük kesimleri de bunu görüyor. Çok mutluyum. Gerçekten kazanacağım belli olmuştur" dedi.

‘TÜRKİYE İLE KAVGA EDEREK HİÇBİR ŞEY ÇÖZEMEZSİNİZ’

Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, "Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz var, petrol var, gaz var ve hidrokarbon var. Bütün bunların içerisinde bu kadar değişik ülkelerin burada stratejik pozisyon alma gayretleri var. Rumlarla federasyon adına Türkiye'nin buradan gitmesini hiç kimse bekleyemez. Bu kabul görmez. Yeni perspektifte bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’ne gidiyor. Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de yakın gelecekte doğal gaz bulunacaktır" dedi.

‘SEÇİLİRSEM, İLİŞKİLER DÜZELECEK’

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı söylemlerinin Türkiye ile ilişkileri gerdiğini ifade etti. Tatar, bu durumun 80 milyonu etkilediğini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ekonomisi kültür sosyal hayatı için her türlü faaliyetimiz için daha iyi ilişkiler geliştirebileceğime inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

Tatar şunları kaydetti; "Sayın Akıncı hep spekülatif konuşuyor, bana zarar vermek için bir Cumhurbaşkanı olarak çıkıp halkın gözünün içine baka baka bazı şeyler söylüyor. Bir kere ben bunu kabul etmiyorum. Türkiye'ye de bu kadar laf atma bambaşka bir şey. Böyle bir şey daha önce hiç görülmedi gerçekten çok üzülüyorum. Bu artık mantığı aşmış durumda. Seviyenin bu kadar aşağılara çekilmesi... Türkiye'ye haksızlık yapılıyor ve bu kabul görmez ve bu ilişkilere büyük zarar verir. Zarar görecek olan halktır ve devlettir."