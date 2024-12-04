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KKTC Başbakanı Üstel 2025 yılını işaret etti: Tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projeler başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Üstel, '2025 yılı yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı bir yıl olacak. 2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak' dedi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı Üstel 2025 yılını işaret etti: Tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projeler başlayacak
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Üstel, Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkı ve Anadolu halkı birbirine sıkı sıkı bağlı gönül köprüleri sağlam ortak bir milletin evlatlarıyız. Devletleşme sürecini tamamladığımız ve Cumhuriyetimizi kurduğumuz günden bugüne tek millet sloganımıza iki devlet esasını da eklemiş olduk. Yani biz ortak bir milletin iki devletiyiz." dedi.

"TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ FİNANSAL DEĞİL HEP YAŞAMSAL GÖRDÜM"

Üstel, KKTC'nin karşılaştığı her sorunda Türkiye'nin destek olduğunu ifade ederek, "Bugün de bu ilişkilerimizi en üst seviyede büyük bir uyum içerisinde devam ettiriyoruz. Başbakan olarak hükümeti kurduğum günden bugüne Türkiye ilişkilerini finansal değil hep yaşamsal gördüm ve öyle hareket ettim. Bu samimiyetin karşılığında da Anavatan Türkiye'den hep destek gördük." şeklinde konuştu.

"CESARETLE HAREKET EDİYORUZ VE BAŞARIYORUZ"

İlişkilerin doğru bir zeminde ve samimiyetle yürütüldüğünü söyleyen Üstel, "Her konuyu yapıcı şekilde ele alıyoruz. Ülkemizde yıllardır yarım kalan projelerin geçmişte yapılmayan reformların neden gerçekleşmediğini birlikte masaya yatırıyoruz. Birlikte yeni hedefler ortaya koyuyor ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüyoruz. Kararlılık gösteriyoruz. Cesaretle hareket ediyoruz ve başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 YILI VURGUSU

Üstel, pek çok proje ve reformun 2 yıl gibi kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve heyetlerimizle hala devam eden projelerimizi ve 2025 yılı hedeflerimizi gözden geçirme toplantısını gerçekleştirdik. 2025 yılı da yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı bir yıl olacak. 2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak." dedi.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım ve teknolojik yatırım alanlarında önemli adımlar atılacağını vurgulayan Üstel, "Hükümetimiz çoğunluk iradesini tartışmaz bir şekilde elinde tutmaya ve iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın bir gelecekte herhangi bir erken genel seçim hedefimiz veya beklentimiz yoktur. Önümüzde halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek, halka söz verdiğimiz proje ve reformları gerçekleştirecek iki yıla yakın bir süre var. Bu süre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve vatandaşlarımız için değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EN DERİN SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Üstel, KKTC'de yakalanan "istikrar dönemini" "heba edilemez bir kazanım" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

"Bu kazanımı boş tartışmalara kurban edemeyiz. Bu süre içerisinde aklımızda, fikrimizde seçim değil, halka hizmet olacak, proje yapmak olacak, reform yapmak olacak. Bu vesileyle göstermiş oldukları destek ve misafirperverlikten dolayı başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne Kıbrıs Türk halkının kayıtsız ve şartsız yanında duran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin saygılarımı sunuyorum. Milletimizin her ferdini sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum."

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