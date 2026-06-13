KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başbakan Üstel ve Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günü kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi.

"ERDOĞAN VE ALİYEV, TÜRK DÜNYASININ BİRLİK VE DAYANIŞMA İDEALİNE YÖN VEREN İKİ ÖNEMLİ DEVLET ADAMIDIR"

Üstel, Azerbaycan'ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş olduğunu belirterek, "Her zaman haklı davamıza destek vermiştir. Her zaman kardeşliğin gereğini yerine getirmiştir. Bu dostluğu ve dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yaşanan gelişmeler, bunun en somut örneklerinden biridir. KKTC'nin TDT'de gözlemci üye statüsü kazanması, Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihi sürecin oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in güçlü desteği ve vizyoner yaklaşımı belirleyici olmuştur. Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev yalnızca iki devletin liderleri değil, aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealine yön veren iki önemli devlet adamıdır. Ortaya koydukları irade sayesinde bugün Türk dünyası her zamankinden daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha umut verici bir noktadadır. Biz inanıyoruz ki Türk dünyasının geleceği birlikteliktir. Biz inanıyoruz ki dayanışma güç demektir. Biz inanıyoruz ki kardeşlik en büyük sermayemizdir" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR MİLLETLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN EN GÜÇLÜ KÖPRÜDÜR"

Üstel, "Bu ziyaretimiz kapsamında çeşitli resmi temaslarda bulunma fırsatını da elde ettik. Turizmden eğitime, ekonomiden kültüre kadar birçok alandaki ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için bir takım temaslarda, değerlendirmelerde bulunduk. Karşılıklı temasların artırılması, halklarımız arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi, yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi konusunda ortak bir anlayışın bulunduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduk. Ancak bugünün asıl anlamı kültürdür. Çünkü kültür milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprüdür. Siyaset dönemsel olabiliyor. Ekonomik ilişkiler zaman içerisinde değişebiliyor. Ancak kültür ve kardeşlik kalıcıdır. İşte bu nedenle Kuzey Kıbrıs Kültür Günü'nü son derece önemsiyoruz. İnanıyoruz ki bugün burada kurduğumuz kültür köprüleri, yarın da güçlü ekonomik ilişkilerin, daha da güçlü turizm bağlarının, daha güçlü dostlukların temelini oluşturacaktır" diye konuştu.

"KKTC TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

İleriki dönemde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin çok daha ileri noktalara taşınacağına yürekten inanmakta olduğunu belirten Üstel, "Daha fazla ziyaret, daha fazla kültürel iletişim, daha fazla turizm, daha fazla ticaret, daha fazla dayanışma. Çünkü biliyoruz ki birlik, güç verir. Türk dünyası birlikte yükselir. Bugün Bakü'den bir kez daha güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk dünyasının geleceği ortak dayanışma, ortak vizyon ve ortak hedeflerle şekillenecektir" dedi.

KKTC'nin anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibi olduğunu, tarihten gelen güçlü bağlar ve kardeşlik duygularıyla birbirine sarılmış olduğunu belirten Üstel, "Geçmişte İpek Yolu Türkiye ve can Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya ulaşırken, bugün bu İpek Yolu yakında gerçekleştirilirken, KKTC de Akdeniz'in içinde hem Türkiye Cumhuriyeti hem de can Azerbaycan kardeşlerimizin bir güvencesidir ve bir merkezidir ve Akdeniz'in göbeğinde bir üssüdür. Dolayısıyla bu güzel yolun tekrardan hayat bulmasında bizler çok büyük katkı koyacağız ve bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız" şeklinde konuştu.

Üstel, "Biz konuşmamızda da söyledik. Bizler bir milletin, 3 devletin evlatlarıyız. Yani tarihten gelen atalarımızın geçmişinden gelen ve bugünlerde bizleri bir araya getiren devletlerin evlatlarıyız ve bu güzel buluşmayı da o duygu ve o düşüncelerle bir araya getirelim" dedi.

"TÜRKİYE GARANTÖRLÜK ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ADAYA BARIŞ GETİRMİŞTİR"

Üstel, "KKTC 1950'lerden 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'na kadar varoluş mücadelesi vermiş ve bu varoluş mücadelesini verirken hep yanımızda bize kucak açan, destek veren güçlü anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ydi ve o doğrultuda 20 Temmuz 1974'te 1960 Anayasası'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği garantörlük anlaşmaları çerçevesinde adaya barış getirmiştir. Bu barış yalnız Kıbrıs Türkü'ne değil, güneyde yaşayan Rumlara da barış getirmiştir ve o günden bugüne kadar Kıbrıs Türkü barış, huzur içinde ve özgürlüğünü temas ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Devletimizi dünyada tanıtmak için, daha ileriye götürmek için güçlü Türkiye'yle istişare etmekte, protokoller imzalamakta ve bu sayede ülkemizin gerek ekonomisini, gerekse eğitimini ve gerekse diğer alanlardaki aktivitelerimizi çoğaltmak için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Bunun üzerine bir de can Azerbaycan kardeşlerimiz eklendi. Bu doğrultuda söylediğimiz gibi bundan daha önce aramızdan ayrılan merhum Aliyev'in daha önce önemli bir sözü vardır. 'Bir millet iki devlet' ve o sözün üzerine biz de şunu söyledik. Bir millet 3 devlet olduk. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti, bir can Azerbaycan kardeşlerimiz ve bir de KKTC" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY KIBRIS'IN FRANSA İLE İMZALADIĞI ANLAŞMA KKTC VE TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki savunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Anayasasının garantörlük anlaşmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktadır. Ama Güney Rum kesiminin Fransa'yla imzaladığı askeri iş birliği tamamen safsata ve tamamen Kıbrıs Türkünü yok sayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma bizim için yok sayılmaktadır. Çünkü Kıbrıs adasının 3 tane garantör ülkesi vardır. Biri İngiltere, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve biri de Yunanistan. Ama maalesef Rum tarafı ve Rum tarafının devlet başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ta savaş çığırtkanlıkları atarken, adada sanki bir barış yokmuş gibi, bir huzuru sağlayamadık gibi ve tüm Avrupa ülkelerini adaya çağırmaktadır ve adayı askerlerle donatmıştır ve bu yapılanlardan kendi halkı dahi rahatsız olmaktadır. O duygu ve çerçeve içerisinde bu yapılan anlaşma, Kıbrıs Türkünü yok saymaktadır ve bu anlaşma KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti için de yok hükmünde olan bir anlaşmadır. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim garantör ülkemiz ve kırmızı çizgimiz ve 1960 anayasasının garantörlük çerçevesinde adada bulunan Mehmetçik'imiz Kıbrıs Türkü'nün güvencesidir, geleceğidir ve her türlü hukuka dayanma içerisinde bulunmaktadır" dedi.