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KKTC Başbakanı Üstel: TEKNOFEST bizim için büyük bir fırsat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türklerinin 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için büyük heyecan duyduğunu aktararak, festivalin ülkesi için büyük fırsat sunduğunu söyledi.

AA29 Nisan 2025 Salı 19:04 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı Üstel: TEKNOFEST bizim için büyük bir fırsat
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Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası Yılmaz ile açıklamalarda bulunan Üstel, KKTC'nin Türkiye ile geçmişe dayanan ve kardeşlik duygularını barındıran kopmaz bağları olduğunu vurguladı.

Üstel, ülkesinin ekonomisi ile sosyal yaşantısını güçlendirmek için ana vatan Türkiye'nin desteğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yasama organlarında onaylanmasıyla yakın zamanda açılımlara başlayacaklarını açıklayan Üstel, protokolden sağlanan 21 milyar liralık kaynakla KKTC'de sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlardaki projelere bu yıl içerisinde yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Üstel, Kıbrıs Türklerinin 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST için büyük heyecan duyduğunu aktararak, yaklaşık 40 bin kişinin festivale giriş müracaatında bulunduğunu paylaştı.

TEKNOFEST'in dijital dünya ve savunma sanayi alanlarında gençler için büyük açılım sağladığını dile getiren Üstel, "Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir fırsat. KKTC'nin dünyaya sesini duyurması için büyük bir olay. KKTC'nin tanınması için ve daha çok bilinir hale gelmesi için büyük bir olaydır." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta TEKNOFEST'e katılmasının ve Cumhurbaşkanlığı ile Meclis binalarını içinde barındıran KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını yapmasının beklendiğini belirterek, yerleşkenin KKTC'nin varlığını simgeleyeceğinin altını çizdi.

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