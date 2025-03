KKTC Başbakanı Üstel'den Cenevre mesajı: Türk tarafı yeni bir sayfa açtı

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni"nde hitap etti.

Kıbrıslı Türkler için Türkiye'nin asırlardır "ana vatan" olduğunu vurgulayan Üstel, ilişkileri her alanda daha da güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Üstel, Ankara'ya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısına katılmasının hemen ardından geldiğini belirterek "Cenevre'de gerçekleştirilen beşli gayriresmi toplantıda Türkiye'mizle birlikte masada yerimizi aldık. Güçlü bir şekilde egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tanınması talebimizi bir kez daha yineledik." ifadelerini kullandı.

Bu görüşmeler başlamadan önce uluslararası topluma Kıbrıs sorununa samimi bir çözüm isteniyorsa "50 yıla yakın bir süredir denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanan yöntemlerin artık bırakılmasının zamanının geldiği" mesajını aktardıklarını kaydeden Üstel, masada yeni alternatiflerin olması gerektiği çağrısını yaptıklarını söyledi.

"ORTAYA ÇIKAN GELİŞMEYİ TÜRK TARAFININ AÇTIRDIĞI YENİ BİR SAYFA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Üstel, Cenevre'deki toplantı sonrası masadan çıkan sonucun "işbirliğinin geliştirilmesi yönünde" olduğunu ifade ederek "Bu, beklentilerimizi tam manası ile karşılamasa bile ortaya çıkan gelişmeyi Türk tarafının açtırdığı yeni bir sayfa olarak görüyoruz." dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti artık hem bölgesel hem de küresel bir oyun kurucudur. Türkiye sadece söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye sadece söyleneni yapan değil, söylediğini yaptıran bir ülkedir. Cenevre'de açılan yeni sayfayı da Türkiye'nin bu gücü ve dirayeti aşmıştır." ifadelerini kullandı.

Üstel, KKTC halkı adına emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ÜLKEMİZİN PEK ÇOK YAŞAMSAL PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Bugün imzaladıkları mali ve iktisadi işbirliği anlaşması ile KKTC'de yapacakları projeler için toplam 21 milyar liralık kaynak yarattıklarını kaydeden Üstel, "Bu, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, reel sektörden sanayiye, turizmden enerjiye, pek çok alanda devam eden projelerin finansman desteği anlamına geliyor. Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek halkımızın refah seviyesini yükseltmesine de önemli bir katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Bu projelere değinen Üstel, imzalanan anlaşma ile eğitim alanında ihtiyaç duyulan yeni okul projelerinin hayata geçirilmesi, var olan okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için devam eden projelere, sağlık alanında 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesinin temelinin atılması, Yeni Girne Hastanesinin tüm iç donanımının tamamlanarak açılması ve Pamuklu Yeni Hastanesi yapımı ile ilgili gerekli kaynağı sağladıklarını dile getirdi.

Üstel, ulaştırma alanında da kara yollarında can güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması ve ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesi, Değirmenlik Girne Dağ Yolu projesinin tamamlanması, Girne Batı Çevre Yolu'nun devamı olan Lapta, Geçitköy, Kayalar, Sadrazam ve Çamlıbel arası yol yapım projesinin hayata geçirilmesi ve Karpaz-Zafer Burnu yolunun tamamlanması için gerekli kaynağı da sağladıklarını söyledi.

Mali ve iktisadi işbirliği anlaşması kapsamında enerji alanında önemli adımlar atacaklarına dikkati çeken Üstel, KIBTEK'in santrallerinin bakım ve onarımının yapılacağını, navlun desteğinin süreceğini ve KKTC'ye hibe edilecek iki mobil treyler elektrik santraliyle yaz aylarında artan enerji ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Üstel, bu santrallerin ek olarak 35 megavat güç sağlayacağını ifade etti.

"DÜNYADA HAK ETTİĞİ YERİ ALAN BİR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Üstel, 2025 yılının "projeler yılı" ve "geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı bir yıl" olacağını dile getirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Ankara ziyaretinde birçok bakanla bir araya geldiğini ve çeşitli konuları görüştüğünü anlatarak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Üstel, sözlerini şöyle bitirdi:



"Kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran ve dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışıyoruz. Bu gelecek yolculuğumuzda her zaman, her yerde ve her koşulda en büyük desteği de Türkiye'mizden alıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılının yaşandığı bu özel dönemde cesaretle ve inançla ortaya koyduğumuz tüm hedeflere hep birlikte ulaşacağız."