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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan skandal Türkiye çıkışı: Biat etmeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye karşıtı sözleriyle skandal bir çıkışta bulundu. 'Bir alt yönetim olarak nitelenmek istemeyiz' diyen Akıncı, 'Boşuna uğraşmasınlar ama bizden 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış çıkmaz' dedi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:32
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"Bir alt yönetim olarak nitelenmek istemeyiz" sözleriyle sosyal medya hesabından skandal bir çıkışta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şu açıklamalarda bulundu. Akıncı, "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz. Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz. Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz." dedi.

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