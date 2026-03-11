İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girit Adası'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), oradan da İsrail'e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısıyla (Great Sea Interconnector - GSI) ilgili olarak 'Gerçekte deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulmalı.' ifadesini kullandı.

11 Mart 2026 Çarşamba 17:15
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Girit Adası'ndan GKRY'ye, oradan da İsrail'e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, projede kablonun 3 bin metre derinlikteki işlevselliğinin test edildiğini ve projenin ekonomik açıdan uygun olmadığının pek çok çalışmayla ortaya konulduğunu belirtti.

Projenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine yönelik tartışmaların yoğunluğuna dikkati çeken Erhürman, GSI Projesi'ne Avrupa Birliği'nin (AB) destek verdiğini hatırlattı.

AB'YE ÇAĞRI

Erhürman, "Gerçekte deniz altından kabloyla elektrik bağlantısı, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulmalı. Üç yıldır tüm muhataplarımıza, ekonomik açıdan da siyasi açıdan da doğru olanın, hem ekonomik hem de siyasi aklın gereğinin, bu bağlantının Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan arasında kurulması olduğunu anlatıyoruz. AB, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söylemeye devam ettiğine göre, karşılıklı bağımlılık yoluyla çözüme katkı sağlayacak bir projeye mi, yoksa tam tersine işleri daha da karmaşıklaştıracak bir projeye mi destek vereceğine karar vermek durumundadır." ifadelerini kullandı.

