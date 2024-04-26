KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: O harekat olmasaydı, Ada Yunan adası olma noktasına gelmişti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Tatar ile bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün kutlanacağını söyledi. Harekatın önemine işaret eden Tatar, "50 yıl önce o harekat olmasaydı, Ada, Yunan adası olma noktasına gelmişti" dedi.

Tatar, 15 Temmuz Yunan cuntasının Ada'daki iş birlikçileri ile gerçekleştirdiği darbenin ikinci darbe olduğunu, ilk darbenin 21 Aralık 1963 Kanlı Noel ile olduğunu söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Yeni siyasetimiz olan eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü, aslında 1960 Antlaşmaları içerisinde Kıbrıs Türkünün hakkı ve hukukunun tescil edilmesiyle ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ, TSK'NIN VARLIĞINA BAĞLIDIR'

Tek taraflı müdahale hakkı ile Türkiye'nin 1974'te yaptığı harekatın önemine ve başarısına işaret eden Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere minnet duygularını iletti. Tatar, "Kıbrıs Adası'nda barış, huzur ve güvenlik devam ediyorsa, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) buradaki varlığına bağlıdır" dedi.

Türkiye'nin, KKTC'nin tanınması yolunda atılan adımları desteklediğini belirten Tatar, ileride bir antlaşma olacaksa, kuzeylerindeki Türk devletinin bu antlaşmanın bir parçası olması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini hedefleyen bir antlaşmayı Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceğini dile getiren Tatar, iki devletli siyasetten geri adım atılmayacağını, bunu tüm dünya ile paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.