KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün saldırısında şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitleri ve yaralı askerleri üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Tatar, "Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.