İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8368
  • EURO
    31,421
  • ALTIN
    1855.09
  • BIST100
    7999.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ''Gazze'' açıklaması: Ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ''Gazze'' açıklaması: Ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, 'Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz.' dedi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ''Gazze'' açıklaması: Ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz
ABONE OL

Bilecik Valiliğine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Vali Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, devlet erkanı ve gaziler tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Tatar, Valilik bahçesine fidan dikti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadığını söyledi.

Gazze'de yaşananları büyük üzüntüyle izlediklerini belirten Tatar, "Kıbrıs'ta da maalesef bundan 60 yıl kadar önce benzer şiddeti, benzer vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi bilmekteyiz." diye konuştu.

Tatar, Gazze'deki katliama sessiz kalan uluslararası topluma, büyük devletlere tepki gösterdi.

Yaşamını yitiren Filistinlilere Allah'tan rahmet, bu büyük zulmü yaşayan ailelerine sabırlar dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Büyük dünya devletlerinin, Avrupa Birliği'nin seyirci kalması, seslerini bile çıkarmaları... İşte o zaman da Kıbrıs'ta vahşice Kıbrıs Türk halkına saldırılar sürerken Kıbrıs Türk halkı katledilirken ve canlı canlı bazı mezarlara gömülürken yine aynı şekilde o çevreler hep seyirci kalmıştı. En sonunda bizim imdadımıza ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti gelmişti ve şimdi de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü ve Türk askerinin, Türk Ordusunun oradaki varlığı bizlerin emniyeti ve huzuru için fevkalade önemli. Aynı zamanda Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgede barışın, huzuru ve güvenliği için elbette bunun devamı için Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin oradaki varlığının ehemmiyeti çok büyüktür. Bunu da buradan bir kez daha paylaşıyorum."

Tatar, konuşmasının ardından bir gazi ile iki merhum gazinin eşlerine şeref madalyalarını verdi.

Konuşmalarından ardından Vali Aygöl, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünün yazılı olduğu tabloyu Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim etti.

Ayrıca Tatar, ziyaret öncesi beraberindekilerle Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.