İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2291
  • EURO
    34,8203
  • ALTIN
    2421.24
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Rumlarla resmi müzakereler için sunduğu şartlar konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) açılıma gitmeyeceği, BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iletildi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin kabulü ve Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması şartıyla müzakere sürecine başlayabileceğimizi önceki görüşmelerimizde BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar'a aktarmıştık. Sayın Temsilci Cuellar, egemen eşitliğimizin kabulü ve ambargoların kaldırılması konusunda bir açılım olmayacağını bize iletti." ifadelerini kullandı.

Tatar, açılım olmaması halinde diyaloğu fazla ileriye götürmeyecekleri yönündeki görüşlerini Cuellar'a bugünkü görüşmede aktardığını belirterek şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan Annan Planı, Crans Montana, Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilişi gibi süreçlere bakıldığında Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmanın olabilmesi için Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Esas itibarıyla biz egemenliğimizi kurucu anlaşmalarından kazanmış bir halkız. Çünkü orada bunlar açık ve net ifade edilmektedir. Ama maalesef ondan sonra yaşadığımız sorun Güney Kıbrıs'ın tüm Kıbrıs'ın hükümetiymiş gibi kabul ve muamele görmesi."

Kıbrıs'taki iki taraf ile 3. tur görüşmelerini yapan BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Cuellar görüşmeden sonra basına açıklama yapmadan KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden ayrıldı.

Bugün sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Cuellar'ın yarın Kıbrıs'tan ayrılacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.