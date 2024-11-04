Eden Corners projesinin tanıtımı KKTC'de, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin şirketlerini burada görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, burada bütün milletin serhat bekçileri olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs'ın tüm engellemelere rağmen büyük bir güçle yoluna devem ettiğinin altını çizen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına desteğinin her zaman devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:



"Buraya yatırımcılar gelecek. Onlar buradaki ekonomiyi kalkındıracaklar. Onun için yeni yollar, yeni yatırımlar, yeni işçileri ve yan sektörlerle gerçekten ekonomimize büyük bir katkı olacağını şimdiden görüyorum. Biz her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Çünkü bizlerin sevdası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkındırılmasıdır, geliştirilmesidir. Bütün bu yapılanlar tanıtımla taçlanacaktır. Bütün bu faaliyetler tanıtıma yönelik büyük uğraşlardır."

Yatırımcının destekçisi olduklarını dile getiren Tatar, sözlerini, "Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs, cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Haritaya baktığımızda biz bütün Türk dünyasının en güneydeki temsilci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek durumundayız. Dolayısıyla Türkiye'nin, anavatanımızın şirketlerini burada görmekten duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ediyorum." diye tamamladı.



"15-20 BİN KİŞİLİK NÜFUSA ULAŞACAK"

Eden Project Genel Müdürü Engin Altan da 72 milletten insanın yatırım yaptığı Kıbrıs'ın son yıllarda hem turizm hem de gayrimenkul yatırımcılarının gözde ülkesi haline geldiğini söyledi.

Gazimağusa'ya bağlı Geçitkale'de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin de bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkati çeken Altan, "1253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners ile 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız." dedi.

Ercan Havalimanı'na 41 kilometre mesafedeki Eden Corners'un İskele bölgesine yalnızca 12 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkati çeken Engin Altan, şunları aktardı:

"Şu anda İskele bölgesinde konut kiraları 650 ila 800 pound arasında değişiyor. O bölgede 5-6 tane 5 yıldızlı otel var. Her birinde 400 kişi çalışıyor. Aynı zamanda birçok iş yeri ve üniversitenin olduğu İskele bölgesindeki trafiği bize çekmeyi planlıyoruz. Eden Corners'ta rakip firmalardan daha uygun fiyata konut satacağız. İster oturumluk ister yatırımlık olsun Eden Corners'ta konut alanlar karlı çıkacak. Projemize Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Rusya ve Kıbrıs'tan alıcıları bekliyoruz."

KKTC, TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN DE YENİ YATIRIM ALANI OLDU

Dövizle kira getirisi, yatırımların geri dönüş süresinin kısa olması ve düşük suç oranlarıyla son yıllarda konut alıcılarının gözdesi haline gelen KKTC, Türk müteahhitlerinin de yeni yatırım alanı oldu.

Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Project, Gazimağusa'ya ilk etabı Geçitkale'de olan 720 akıllı konuttan oluşan ve İskele, Güzelyurt, Lefke'de yapılacak projelerle 14 bin konut, yaşam, ticari alan ve sosyal yaşamdan oluşan bir şehir inşa ediyor.

Kıbrıs'ta kendi mülkü olan arazi üzerinde 5 yıl içinde 6 projeyle 14 bin konut inşa etmeyi hedefleyen Eden Project, 5 yıl içinde Kıbrıs'ın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olmayı amaçlıyor.

Serveroğlu Engineering&Contruction'un da aralarında olduğu 3 inşaat grubunca kurulan Eden Project, Kıbrıs'taki ilk projesi Eden Corners'ın inşaatına bu yıl sonunda başlayacak.

Yaklaşık 20 bin 145 metrekare alanda inşa edilecek Eden Corners projesi, 14-15 katlı 4 blok, 12 ticari bölüm ve otel konseptinde 720 daireden oluşacak.

Projenin ilk etabı 2026 sonunda, tamamı ise 2029 sonuna kadar konut sahiplerine teslim edilecek.

Projede yatırımcılara 1+0, 1+1, 1+2 ve 1+3 seçeneklerinden oluşan 4 farklı daire tipi sunulacak. 45 bin 300 sterlin ile 110 bin 300 sterlin arasında fiyatlarla satışa sunulacak projede yatırımcılara peşin ödemede indirim ve 60 aya varan taksit imkanları sağlanacak.

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