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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere, Güney Kıbrıs'ın etkisinde kalıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin mevcut tutumunun, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi.

AA7 Mart 2025 Cuma 22:07 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere, Güney Kıbrıs'ın etkisinde kalıyor
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Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'taki gerçeği tam anlamıyla yansıtan bir yaklaşım sergileyemediğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs için iki devletli çözümün, adil ve sürdürülebilir tek seçenek olduğunu vurguladı.

Doughty'nin ziyaretinin, özellikle Cenevre görüşmeleri öncesinde Kıbrıs Türk tarafının tutumunu öğrenmek amacıyla yapıldığını aktaran Tatar, "Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre'ye yapıcı bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar ve ambargoların devam ettiğini de hatırlatarak, bu konuda İngiltere'den beklenen desteğin hiçbir zaman gelmediğine işaret etti.

"İNGİLTERE, GÜNEY KIBRIS'IN ETKİSİNDE KALIYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları boyunca İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ilişkilerini pekiştirdiğini kaydeden Tatar, şunları söyledi:

"İngiltere'nin mevcut tutumu, Kıbrıs'taki taraflar arasında eşitsizliği derinleştiriyor. İngiltere'nin politikaları, Kıbrıs'ta dengesizliği ve eşitsizliği daha da üst seviyeye çıkaran yaklaşımlar olmuştur. Kıbrıs konusunda sorumlulukları bulunan İngiltere, Güney Kıbrıs'ın etkisinde kalıyor."

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere GKRY'den sonra bugün KKTC'ye gelen Doughty, görüşmeden sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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