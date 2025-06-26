KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere'nin bize yaptığı çok büyük haksızlıklar var

Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantör bir ülke olduğunu hatırlatan Tatar, İngiltere'nin adada 1960'lara kadar egemen bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk halkının da İngiliz yönetiminde sorun çıkaran bir taraf olmadığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türklerinin İngiltere idaresinde polis olarak görev aldığını ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyenlere karşı mücadele verdiğini ifade etti.

Tatar, 16 Ağustos 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla adadan ayrılan İngilizlerin Kıbrıs'ın güneyinde iki askeri üsse sahip olduğunu anımsatarak, "Bu üsler İngiltere için çok önemli. Hele ki bu günlerde daha da önemli. İngiltere iki üs almış ve ayrılmış. Üsler güneyde olduğu için maalesef Rumlarla ilişkileri daha da ileriye götürmekte. Son 1 yılda (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos) Hristodulidis 3 kere İngiliz başbakanıyla görüştü." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin bize yaptığı çok büyük haksızlıklar var." diyen Tatar KKTC'ye direkt uçuş ve direkt ticaretin olmadığını belirterek, "Çok İngiliz dostlarım var, İngiliz milletvekilleriyle çok yakınlığım oldu, bizi seven ve bizi siyaseten destekleyen çok sayıda İngiliz var. Ama buna rağmen o müesses nizam dedikleri İngiliz kurumlarını aşamıyoruz ve bu haksızlıklarla karşı karşıya olmaya maalesef devam ediyoruz." diye konuştu.

AVRUPA'DAN SORUMLU DEVLET BAKANI DOUGHTY'LE GÖRÜŞTÜ

Tatar, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile bir araya geldiğini kaydetti.

İngiltere'den, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonun hafifletilmesi için adımlar beklediğini ifade eden Tatar, bu adımlar atılmadığı gibi baskıların daha da arttığını kaydetti.

Tatar, İngiltere'nin adada iki üssü bulunmasının Güney Kıbrıs'ı İsrailliler için bir hedef haline getirdiğine vurgu yaparak, "Güney Kıbrıs'ta haberleri izlerseniz Rum halkı çok rahatsız. Hristodulidis'in politikaları doğrultusunda Güney Kıbrıs'a küçük İsrail diyenler var. Çok sayıda İsrailli, Larnaka ve Limasol'a yerleşti." ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit egemenlik hakkına sahip asli unsuru olduğunu kaydeden Tatar, o günkü düzenin garantörlerinden birinin de İngiltere olduğunu belirtti.

"SOYKIRIM YAŞADIK İNGİLTERE DE ÜSLERİNDEN SEYRETTİ"

Bugün KKTC'de 30 bin İngilizin, İngiltere'de ise 300 binden fazla Kıbrıs Türkünün yaşadığını hatırlatan Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta her şeye rağmen ve bize yapılan haksızlıklara rağmen bağımsız bir devlet olarak yaşıyoruz. Doughty'ye şartlar yerine gelir, ortak zemin oluşursa, Kıbrıs Türklerinin egemenliği kabul edilirse yeni bir müzakere sürecine girebileceğimizden bahsettim. Ama öyle bir sürece girebilmemiz için ortak zemin oluşması lazım. Kıbrıs Türkünün var olan müktesep hak denen egemenlik hakkının tanınması lazım. Çünkü bu işin mimarı İngilizlerdir. İngilizler Kıbrıs'tan ayrılırken o şekilde düzen kurulmasına yardımcı olmuşlardır."

Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'tan ayrılırken adanın Yunanistan'a bağlanma çalışmalarına karşılık vermediğini vurgulayarak, "(Adanın Yunanistan'a bağlanmasını savunanlar) Binlerce insanımızı katlettiler. Soykırım yaşadık. Kıbrıs Türkünü yok etmek için her şeyi denediler. İngiltere de üslerinden seyretti. Biz Türkiye'mize güvendik, mücadelemizi verdik, göçler yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik şimdi orada bir devlete sahibiz." yorumunu yaptı.

Bu nedenle Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun iki devletli bir anlaşma olması gerektiğine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs'ın tekrar birleşmesi, Türkiye'nin adayı terk etmesi ve garantörlük haklarının elinden alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, İngiltere'nin de politikasını bu gerçekliğe göre yapması gerektiğini Doughty'ye ilettiğini kaydetti.

"DİREKT UÇUŞ PLANLANIRSA BUNA ENGEL OLUNMAMALI"

KKTC'nin yalnızca Türkiye üzerinden dünyaya açılabildiğini ifade eden Tatar, "Seyahat hakkı, Kıbrıs Türklerinin de hakkıdır." dedi.

Ülkedeki Ercan Havalimanı'nın yılda 10 milyondan fazla yolcuya hizmet veren, adanın ve bölgenin en önemli havalimanları arasında yer aldığını belirten Tatar, Ercan'ın GKRY'deki iki havalimanından da büyük olduğunu belirtti.



Geçmişte Ercan Havalimanı'na direkt uçuş yapmama sebebi olarak güvenliği gösterenlere böyle bir sorun olmadığı mesajını ileten Tatar, "İngiltere ve özellikle Londra'dan direkt uçuş olursa hem ekonomimize hem de turizmimize faydası olacaktır. Aynı zamanda İngiliz ve Kıbrıs Türkleri arasında bağları güçlendirecektir. Bir şirket böyle bir uçuş planlarsa buna engel olunmamalı." diye konuştu.

Tatar, İngiltere'de eski bakan ve eski Muhafazakar Parti lideri Ian Duncan Smith'in KKTC'ye direkt uçuş yapılmasına destek veren milletvekilleri başında geldiğini anlattı.

Türkiye'den Ercan Havalimanı'na günlük yaklaşık 80 sefer yapıldığını kaydeden Tatar, Avrupa'dan yapılan uçuşların ise hiç yolcu indirmese bile önce Türkiye'deki havalimanlarına iniş yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Tatar, gelecek tepkiler nedeniyle İngiltere'de yaptıkları bazı görüşmeleri gizli yaptıklarını ifade ederek her görüşmede KKTC'nin haklılığını anlattıklarına dikkati çekti.