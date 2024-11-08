İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3564
  • EURO
    37,0094
  • ALTIN
    2974.16
  • BIST100
    9166.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Canik Merkez Camisi'nde Kıbrıs gazisi Musa Sarı için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Aileye başsağlığı dileyen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak cenazede bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar 19, 20, 21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs'ın savunması, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması için Kıbrıs'a çıkarken, elbette hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Tatar, o günden bu yana gönül birliği içinde bulundukları gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarı'nın cenazesi, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini de ziyaret etti.

Cenaze törenine Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile askeri ve mülki erkan katıldı.

  • Samsun
  • Kıbrıs gazisi Musa Sarı
  • Kıbrıs Gazisi Musa Sarı
  • Samsun Cenaze Töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.